Erst im Januar kamen sie zusammen Kate Beckinsale: Schon wieder alles vorbei mit Pete Davidson?

Hat die Liebe zwischen Schauspielerin Kate Beckinsale (45, "Underworld: Blood Wars") und US-Komiker Pete Davidson (25) keine vier Monate gehalten? Erst im Januar dieses Jahres kamen die beiden Stars zusammen, nun soll laut der US-Seite "Page Six" schon wieder alles vorbei sein. Von einem Bekannten der beiden will man aber in Erfahrung gebracht haben, dass der Altersunterschied von 20 Jahren nicht der Trennungsgrund gewesen sei.