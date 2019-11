Erst ihre dritte Produktion überhaupt Lilly Krug ergattert Rolle in Hollywood-Produktion

Namhafter Cast an ihrer Seite

Neben der deutschen Schauspielerin wird auch die Top-Riege von Hollywoods Jungdarstellern in dem Drama zu sehen sein. Darunter Alexander Ludwig (27, "Die Tribute von Panem - The Hunger Games"), Charles Melton (28), bekannt aus der TV-Serie "Riverdale", Andrew Creer (26, "Rip Tide") und Alex MacNicoll (29) aus der Netflix-Serie "The Society".