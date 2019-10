Erst elegant, dann lässig Es waren drei! Hailey Bieber zeigt ihre Hochzeitskleider

Ganz nach dem Motto "Was lange währt, wird endlich gut" gaben sich Hailey Bieber (22) und Justin Bieber (25, "I Don't Care") am 30. September noch einmal hochoffiziell das Jawort. Während der Popstar an jenem Tag in Anzug, Hemd und Fliege glänzte, wechselte seine Liebste gleich mehrmals das Outfit.