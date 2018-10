Erst die Familie, dann die Karriere "GNTM"-Zweite Yvonne Schröder will wieder als Model durchstarten

Als Mutter von zwei kleinen Kindern ist es sicher nicht alltäglich, dass Sie abends auf einer Veranstaltung wie der Smartwater Sober Party sind, oder?

Schröder: Das stimmt. Ich wähle meine Abendveranstaltungen ganz gezielt aus. Es geht ja nicht nur um den Abend und um das zu Bett bringen, sondern auch um den darauffolgenden Tag. Wenn die Kids morgens um sechs auf der Matte stehen, muss ich fit sein. Deswegen finde ich auch den Ansatz der Smartwater Sober Party so spannend: kein Alkohol, inspirierende Talks, gute Musik und ich komme nicht allzu spät ins Bett. So kann ich morgen trotz der Veranstaltung früh aufstehen und habe einen klaren Kopf für den Tag und meine Familie.

Die Kurzvorträge zu den Themen Minimalismus, Inspiration und Motivation waren eines der Highlights des Abends. In welchem Thema haben Sie sich besonders wiedergefunden?

Schröder: Schwer zu sagen, eigentlich in allen. In meiner aktuellen Lebensphase, in der ich trotz der Mutterrolle beruflich wieder voll durchstarten will, motivieren mich Persönlichkeiten, die zeigen, wie sie trotz ihres stressigen Alltags auf sich hören und mit sich selbst im Einklang sind. Aber auch, wie sie ihre Visionen und Ziele in die Tat umgesetzt haben. Ich glaube, ich als Mutter kann wiederum auch einige wertvolle Tipps geben. Denn eigentlich ist kein Job so vielfältig wie der Job einer Mutter. Ohne Planung und perfekte Organisation geht gerade mit zwei Kids nichts.

Wer passt denn auf die Kleinen auf, wenn Sie mal nicht da sind?

Schröder: Ich habe das Glück, dass die Großeltern in der Nähe wohnen, daher passen sie auf meine Kinder auf oder aber mein Mann.

Wie sehr unterstützt Sie Ihr Mann bei Ihrem Comeback?

Schröder: Mein Mann unterstützt mich in jeder Hinsicht, sei es auf die Kinder aufzupassen, mit auf Events zu kommen oder einfach mental für mich da zu sein. Er glaubt einfach immer an mich - und das kann Berge versetzen.

Wo sehen Sie Ihre berufliche Zukunft? Was würden Sie gerne am liebsten machen?

Schröder: Ich würde ganz gerne wieder an die erfolgreiche Zeit nach Topmodel anknüpfen und wieder als Model oder im TV arbeiten. Ich könnte mir aber auch vorstellen, eine eigene Designkollektion zu entwickeln.

Haben Sie noch Kontakt zu Lena Gercke oder den anderen "GNTM"-Kolleginnen von damals?

Schröder: Ja, ich habe noch zu einigen Kontakt aus meiner Staffel, sei es Lena, Janina oder Charlotte. Und dank Instagram sind wir auch immer wieder im Austausch.

Verfolgen Sie die Castingshow noch?

Schröder: Ich muss gestehen, ich schaue mir die Staffel nicht mehr komplett an. Ich schalte hin und wieder mal rein und schaue, wer von den Mädels gewinnen könnte.

Würden Sie rückblickend noch einmal mitmachen?

Schröder: Ich würde jederzeit wieder bei "GNTM" mitmachen, es war eine der schönsten Zeiten in meinem Leben und hat mich natürlich sehr stark geprägt und mein Leben verändert - bisher sehr zum Positiven!