Erschütternde Nachricht Ozzy Osbourne leidet an Parkinson

"Es war eine schreckliche Herausforderung für uns alle", erklärt er an der Seite seiner Frau Sharon (67) im Gespräch mit Robin Roberts (59) bei "Good Morning America". "Zu Silvester habe ich meine letzte Show im 'The Forum' gehabt, danach bin ich schwer gestürzt." Die Black-Sabbath-Ikone hatte sich in seinem Haus in Los Angeles so schwer verletzt, dass er anschließend an der Wirbelsäule operiert werden musste.