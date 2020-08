"Erschütternd" Ex-Westlife-Star Brian McFadden: Verlobte erleidet Fehlgeburt

"Es war schrecklich. Sie [die Gynäkologin] zeigte mir, dass meine Gebärmutter leer war. Ich war in Tränen aufgelöst - ich fühlte mich wie betäubt. Brian war auch erschüttert, aber er war tapfer für mich", so Parkinson. McFadden ergänzte: "Wir waren am Boden zerstört. Ich könnte nicht glauben, dass das Baby weg war... es war das niederschmetterndste Gefühl, das ich je erlebt habe."