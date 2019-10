Vorwurf: Körperverletzung und gefährliche Körperverletzung

Inzwischen ist gegen 20 Beschuldigte Anklage erhoben worden, wie die Staatsanwaltschaft auf Anfrage mitteilt. Die ersten Prozesse haben bereits stattgefunden, vor dem Amtsgericht, einige vor dem Jugendgericht, weil die Angeklagten noch als Heranwachsende gelten. Acht der Schläger wurden bereits verurteilt. Der Vorwurf: Körperverletzung, gefährliche Körperverletzung, teils Landfriedensbruch.

Die Münchner Gerichte greifen hart durch. "Es wurden gegen acht Angeklagte Freiheitsstrafen zwischen 18 Monaten und zwei Jahren und zwei Monaten ohne Bewährung ausgesprochen", sagt Oberstaatsanwältin Anne Leiding. Nach fünf Verdächtigen fahndet die Polizei noch, in einem Fall wird noch ermittelt.

Die zweite Massenprügelei im März hat die Polizei kalt erwischt. Dabei gingen Fans des VfL Wolfsburg und Fans des FC Bayern aufeinander los. "Nichts deutete im Vorfeld darauf hin, dass es Ärger geben könnte", so die Polizei. Mitten im Bahnhofsviertel, vor einer Sportsbar in der Schillerstraße, prügelten 80 Ultras wie auf Kommando aufeinander ein. Die Schlägerei dauerte kaum zwei Minuten. Auf mehreren Videos im Internet ist zu sehen, dass die Schläger verschwanden, bis die Polizei eintraf. Die Staatsanwaltschaft ermittelt – teils mit Erfolg. Etliche Schläger werden sich im Gerichtssaal wiederfinden.

Randalierern droht ein Stadionverbot

Randalierern drohen zudem Stadionverbote. Auch die Stadt reagiert. Das KVR kann bei schweren oder wiederholten Verstößen gegen die Betreffenden Betretungsverbote aussprechen. Das heißt, dass man sich etwa dem Sechzgerstadion am Spieltag um einige Hundert Meter nicht nähern darf. "In der laufenden Saison wurden bislang 15 Anordnungen erlassen", heißt es aus dem KVR. Die staatliche Datei "Gewalttäter Sport" führt beim FC Bayern 275 Fans, bei den Löwen 145.

Im Stadion ist Randale kaum mehr möglich. Strenge Kontrollen beim Einlass, überall Kameraüberwachung – Randalierer weichen aus. Sie prügeln sich mit anderen Ultragruppierungen irgendwo abseits an Raststätten oder auf einem Feld.

Und inzwischen offenbar vermehrt auch bewusst in der Öffentlichkeit. "Wir müssen uns darauf einstellen, dass sich derartige Szenen in der Stadt wiederholen", sagen Polizisten.

Zwei brisante Spiele stehen in den nächsten Wochen an

Fast alle gewaltbereiten Ultras sollen zwischen 15 und 35 Jahren alt sein. Vertreten sind alle gesellschaftlichen Schichten. Der Ehrenkodex ist Gesetz. Den "Giasinga Buam" etwa wurden 2016 zwei Zaunfahnen gestohlen, mutmaßlich von Fans des FC Bayern. Die Ultra-Gruppierung der Löwen löste sich daraufhin auf. Ehrensache. So ist das bei den Ultras. Aber nicht alles, was als Teil des Kodex gilt, wird eingehalten. War es früher üblich, einen am Boden liegenden Gegner nicht mehr zu attackieren, konnte man genau das bei der jüngsten Prügelei beobachten.

Zwei Hochrisikospiele stehen bald an. Das kleine Lokalderby der Amateure des FC Bayern gegen den TSV 1860 steigt am 24. November. Hoch hergehen könnte es bereits am 6. November. Dann treffen in der Champions League der FC Bayern und Olympiakos Piräus in der Allianz Arena aufeinander.

Beim Hinspiel in Griechenland wurden Bayern-Fans von Vermummten überfallen, am Nachmittag, an einem kleinen Sportplatz, bei einem Vorspiel der Jugendmannschaften.