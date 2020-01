Dadurch habe Anastasiya eine Essstörung entwickelt und litt sogar an Bulimie. Ihre Beziehung entwickelte sich zum reinsten Horror: "Am Ende durfte ich keine Röcke tragen, mich nicht schminken. Er hat mich auch geschlagen. Ich war so naiv." Im Dschungeltelefon erzählt sie weiter: "Ich habe mich damals zum Opfer machen lassen, weil ich so jung war, unerfahren und mein Selbstbewusstsein war schon immer etwas ganz anderes als stark! Jetzt ist das alles gottseidank vorbei."