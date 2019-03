Denn in den Treppen-Plänen des Freistaats war plötzlich ein Tunnel von der Prater- zur Schwindinsel eingezeichnet, was einige Mitglieder des Bezirksausschusses (BA) Altstadt-Lehel fassungslos machte. "Man muss doch nicht jedes Eck der Stadt erschließen", war in der BA-Sitzung im Februar zu hören oder: "Jetzt wird es ein Treppenwitz." Keine weitere Münchner Freiluft-Partymeile, so lautet die BA-Meinung.