Ersatztermin steht wohl Blackout in Manhattan: Jennifer Lopez muss Show abbrechen

Alles ist dunkel, Aufzüge stecken fest, die U-Bahn steht, wegen ausgefallener Ampeln herrscht Verkehrschaos... Im New Yorker Bezirk Manhattan fiel am Samstagabend stundenlang der Strom aus. Und auch Jennifer Lopez (49, "Let's Get Loud") war von dem massiven Blackout betroffen. Die Sängerin hatte gerade die ersten Lieder ihrer Show im Madison Square Garden gespielt, als auch dort der Strom ausfiel. Prompt wurde die Arena evakuiert, wie unter anderem die "New York Post" berichtet.