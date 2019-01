Und nun, fast ein Jahr später, schreibt Nick Foles, den sie in Philly schon "Saint Nick", den heiligen Nick, nennen, an einer sagenhaften Fortsetzung. Wieder springt der Ersatzmann wegen einer Verletzung von Starter Carson Wentz ein und rettet den Eagles die Saison. Erst führt sie der Quarterback in die Playoffs, dann schlägt Philadelphia dank guter Leistung von Foles auch überraschend die Chicago Bears in den Wildcard-Games.