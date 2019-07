Die Idee von den Wiesengräbern war entstanden, nachdem bekanntgeworden war, dass der einzige (private) Tierfriedhof in der Stadt schließt. 2025 werden die Gräber des Tierfriedhofs "Letzte Ruhe" in Obermenzing eingeebnet. Ersatz gibt es nicht. Der nächste Tierfriedhof ist in Hallbergmoos.