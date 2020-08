Ersatz für Pietro Lombardi "DSDS" holt Mike Singer in die Jury

Mike Singer vertraut auf seine Erfahrung

"Ich fühle mich sehr geehrt in der 'DSDS'-Jury sitzen zu dürfen", sagt der 20-Jährige zu seinem neuen Job. Der Musiker ist bis dato der jüngste Juror, der für die TV-Show engagiert wurde. Ein Defizit sieht er darin keinesfalls. "Trotz meines jungen Alters habe ich bereits sehr viele Erfahrungen in der Musikbranche, Social Media und in einer Castingshow sammeln können, die ich gerne weitergeben würde", sagte der Offenburger mit russischen Wurzeln.