Ersatz bereits gefunden Markus Brandl steigt bei "Die Bergretter" aus

Das ist der Neue

Ein Ersatz für Brandl ist aber offenbar bereits gefunden. Wie es weiter heißt, wird Schauspielkollege Ferdinand Seebacher (29) stattdessen einsteigen. "Ich fühle mich wahnsinnig geehrt, diese tolle Aufgabe zu übernehmen. Ich durfte schon drei Tage am Set verbringen und fühle mich bereits pudelwohl", erzählt er der "Bild". 2014 hatte Seebacher schon einmal einen kürzeren Auftritt in der Serie und soll nun ab Herbst in der kommenden Staffel zu sehen sein. Brandl soll ebenso noch einmal im Einsatz sein.