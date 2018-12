Devin Bookers Abwesenheit schwächt den FCBB

In Jena konnten die Bayern sein Fehlen locker kompensieren, in den kommenden Wochen wird sie Bookers Abwesenheit aber zweifelsohne hart treffen. Zum Beispiel bei den teilweise im 48-Stunden-Rhythmus anstehenden Topspielen gegen den litauischen Final-Four-Teilnehmer Zalgiris Kaunas am Freitag (20.30 Uhr) sowie am Sonntag gegen Alba Berlin (15 Uhr) oder nächste Woche gegen Real Madrid (Fr., 20 Uhr) und im Pokal dann erneut gegen Vizemeister Berlin (So., 18 Uhr/Alle Spiele live bei Telekom Sport).