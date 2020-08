Erpressung, Brandstiftung, ... Neues im Fall R. Kelly: Werden seine angeblichen Opfer bedroht?

Drei Festnahmen, drei Anklagen - und alle sind mit dem Fall des in Ungnade gefallenen Sängers R. Kelly (53) in Verbindung zu bringen. Wie das US-Justizministerium des östlichen Bezirks von New York bekannt gab, seien drei angebliche Bekannte des Musikers verhaftet und angeklagt worden. Ihnen wird vorgeworfen, Zeugen im Strafverfahren gegen R. Kelly belästigt, erpresst oder gar bedroht zu haben.