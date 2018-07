Die Tagesklinik ist eine Alternative zur vollstationären Krankenhausbehandlung. Die Patienten können nachts und am Wochenende nach Hause. Das Memory-Zentrum wird von der Marion von Tessin-Stiftung betrieben, und so herrschaftlich es in der Nymphenburger Straße 45 ausschaut und so schick die Räume im Inneren sind: Nicht nur Privat-, sondern auch Kassenpatienten werden hier betreut.

In der Hildegardstraße 2 betreibt das Zentrum eine weitere Tagespflege, eine Ambulanz ist im Aufbau. Heute wird das Zentrum offiziell eröffnet, der Betrieb läuft aber schon seit ein paar Monaten.

Hermann M. war sechs Wochen lang in der Tagesklinik, seit Mai kommt er noch mehrmals die Woche in die psychiatrische Institutsambulanz. Nicht nur ihm tut das gut, auch für seine Frau ist das eine Entlastung. "Die Trennung ist noch kein Thema, aber ich habe Angst davor", sagt Hermann M.

Daheim haben sich die Machtverhältnisse verschoben. Seit 18 Jahren sind Hermann M. und seine Frau zusammen. Jetzt gibt sie den Ton in der Beziehung an, hat mehr und mehr auch die Verantwortung für ihren Mann übernommen: "Auch bei meiner sechs Jahre alten Tochter merke ich, dass ich nicht mehr so anerkannt bin."

Mit Rückschlägen zu rechnen, gehört für ihn zum Leben

"Mein Ziel ist es, meine Fitness zu erhalten und die Therapie weiterzuführen", – auch wenn Hermann M. jederzeit mit Rückschlägen rechnet. Das gehört nun zu seinem Leben. "Jetzt erfreue ich mich an Dingen, die andere kaum wahrnehmen, Blumen etwa. Auch Zuneigung ist mir wichtig geworden, wenn ich merke, dass ich jemandem sympathisch bin, trägt mich das durch den Tag."

Zur Tagesklinik kommt Hermann M. allein mit der U-Bahn und seinem Tretroller. Er hofft, dass er sich diese Mobilität noch lange erhalten kann. Früher hat er im Verein geboxt und als IT-Spezialist gearbeitet. Heute ist er zufrieden, wenn er seine Dehnübungen schafft – weil ihm damit sein Körper zeigt, dass es nicht schlimmer geworden ist.

"Ich habe Dinge wiedergefunden, die ich früher mochte. Über die Musiktherapie bin ich wieder zum Gitarrespielen gekommen. Nur kann ich manche Akkorde nicht mehr greifen." Auch Sport treibt Hermann M., wenn nicht im Memory-Zentrum, dann ist er am Wochenende mit einem Freund beim Laufen. Langsamer als früher, natürlich. Aber Hermann M.’s Leben geht weiter.

