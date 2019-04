Berg am Laim - An diesem Sonntag ist es soweit: Das nach Angaben des Veranstalters größte Riesenrad Deutschlands - das "Hi-Sky" in München - öffnet im Münchner Werksviertel am Ostbahnhof. Mit 78 Metern Höhe soll es das größte transportable Riesenrad der Welt sein. Es ist immerhin stolze 1.5000 Tonnen schwer.