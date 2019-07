Erobert er bald die Formel 1? Mick Schumacher hat keine Angst vor der Bürde seines Vaters

Am Wochenende hat Mick Schumacher (20) sich und den Ferrari-Fans ein besonderes Geschenk gemacht: Er drehte im legendären Rennauto F2004, das schon sein Vater Michael Schumacher (50) gefahren hat, einige Runden auf dem Hockenheimring. Dass viel Hoffnung in Mick Schumacher gesetzt wird und er bereits als nächster Erfolgsfahrer der Familie gehandelt wird, stört den Formel-2-Piloten nicht, wie er jetzt in einem Interview mit der "Welt am Sonntag" erklärte.