Überseetourismus fast komplett weggebrochen

Der Überseetourismus aus Staaten wie den USA, China oder den arabischen Golfstaaten kam indes fast vollkommen zum Erliegen, hier liegen die rückgängigen Werte bei Ankünften und Übernachtungen bei über 95 Prozent.

Seit der Wiedereröffnung der Hotels in Bayern am 30. Mai 2020 war nur eine geringe Steigerung des Buchungsaufkommens feststellbar. Stand Juli 2020 liegt in München die Hotel-Auslastung im Schnitt bei 35 Prozent. (29,4 Prozent für gesamten Juli, 34,1 Prozent für die letzte Juliwoche, 36 Prozent am 31. Juli). Im Vorjahr lag die Auslastung zu diesem Zeitpunkt noch bei 87 Prozent.

Vor allem zwischen Stadt und Land gibt es aktuell in der Tourismusbranche einen deutlichen Unterschied. "Gerade in den Städten fehlen die ausländischen Touristen und auch Veranstaltungen wie Messen oder Kongresse. Dies können Deutschland-Urlauber nicht kompensieren", sagte eine Sprecherin des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbands mit Sitz in München.

