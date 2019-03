Darum ist Fluorid in der Zahnpasta so wichtig

Die Hauptprobleme: Das ist zum einen der Mangel an Fluorid. Wie "Öko Test" herausgefunden hat, ist das in 85 der getesteten Zahncremes für Erwachsene überhaupt nicht oder in zu kleinen Mengen enthalten. Fluorid ist aber laut Experten wichtig. Die Bundeszahnärztekammer empfiehlt in allen Fällen Zahnpasta mit Fluoriden. "Diese spielen eine besondere Rolle bei der Vorbeugung von Karies und fördern die körpereigenen Abwehrmechanismen gegen Karies", erklärt Dietmar Oesterreich, Vizepräsident der Bundeszahnärztekammer.