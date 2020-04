Erneuter Vorfall gemeldet Hobby-Pilot Harrison Ford mit dem nächsten Beinahe-Crash?

Unter Umständen sollte Hollywood-Star und Hobby-Himmelstürmer Harrison Ford (77, "Indiana Jones") allmählich darüber nachdenken, seinen Pilotenschein abzugeben. Zum wiederholten Male ist es mit ihm am Steuer einer Kleinmaschine zu einem Vorfall gekommen, dieses Mal am Hawthorne Municipal Flughafen in Kalifornien. Audioaufnahmen, die der US-Seite "TMZ" vorliegen und in denen Ford zu hören sein soll, legen nahe, dass er Anweisungen eines Kontrollturm-Mitarbeiters missachtet hat.