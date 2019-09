Terminal-Sperrung schon vor zwei Wochen

Erst vor etwa zwei Wochen kam es am Airport in München zu einem ähnlichen Vorfall: Damals war ein Fluggast vor der Einreisekontrolle durch eine Notausgangstür in einen Bereich gelangt, in den nur kontrollierte Passagiere dürfen. Der Spanier war aus Thailand nach München geflogen und wollte dort in einen Flieger nach Madrid umsteigen. Das Terminal 2 musste daraufhin geräumt werden. 200 Starts und Landungen wurden abgesagt, 25.000 Passagiere waren von den Ausfällen betroffen.