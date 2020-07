"Herzlich empfangen will ich an dieser Stelle auch Marc-Nicolai Pfeifer bei Münchens großer Liebe. Dass Herr Pfeifer unsere Löwen nach vorne bringen will, spricht für seinen Ehrgeiz", schrieb der 43-Jährige auf Facebook. "Auch deswegen habe ich mich entschlossen, ihn zu 100 Prozent zu unterstützen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit und wünsche ihm ein glückliches Händchen bei dieser keineswegs leichten Aufgabe."