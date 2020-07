Erneut Weimar Wunsch-Krimi: Am Sonntag läuft der "Tatort: Der treue Roy"

Denn trotz allem reicht die Harmonie des Tschirner-Ulmen-Gespanns kaum aus, um diesen "Tatort" wirklich zu retten. Die Handlung wirkt stellenweise konfus, immer wieder wird der Zuschauer vor skurrile Wendungen gestellt und am Ende... Gute Frage. Am Ende bleibt er recht verloren zurück, so viel darf verraten werden. Für Fans von Nora Tschirner und Christian Ulmen dürfte "Der treue Roy" unterhaltsam sein, allen anderen droht jedoch eine Enttäuschung.