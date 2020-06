Kurz vor Weihnachten des letzten Jahres kam er deshalb in Untersuchungshaft. Vor dem Schwurgericht in Regensburg beginnt am 1. Juli der Mordprozess gegen Christian E. Von einem Geständnis ist der Angeklagte weit entfernt. Das geht aus Aussagen seines Anwalts und der Ermittlungsbehörden hervor – auch der Sitzungsplan verrät es. 25 fest eingeplante Verhandlungstage, dazu weitere zehn in Reserve, wären sonst nicht nötig.