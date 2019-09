Ernährungsumstellung Will Smith ist auf Diät

Schließlich setzte er sich mit seinen Essgewohnheiten auseinander und sah schnell ein, dass er "wie ein Abhängiger" esse. "Wenn mir langweilig wird, fange ich an zu essen. Ich bin ein Snack-Esser. Ich stecke mir alle 30 Minuten etwas in den Mund, den ganzen Tag lang." Damit dürfte nun Schluss sein: In dem Gespräch kam auch noch ein Ernährungswissenschaftler zu Wort, der jedem einzelnen Smith-Familienmitglied erläuterte, wie es sich am besten ernähren sollte.