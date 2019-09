Ernährungs-Tipp Das sind die fünf besten pflanzlichen Proteinquellen

Mandeln

Mandeln gehören zu den vielfältigsten Eiweißlieferanten überhaupt. In 100 Gramm Mandeln stecken satte 21 Gramm Proteine. Zudem haben Mandeln einen hohen Kalzium- und Magnesiumgehalt, was sie zum idealen Snack vor oder nach dem Workout macht. Studien belegen außerdem, dass ein regelmäßiger Verzehr von Mandeln (etwa 20 Gramm täglich) den Blutdruck sowie den Cholesterinspiegel senken kann. Allerdings schlagen Mandel bei 100 Gramm auch mit 575 Kalorien zu Buche, weswegen Abnehmwillige sie in Maßen genießen sollten.