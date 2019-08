Ernährung und Sport Die besten Last-Minute-Tipps für die Bikini-Figur

Regelmäßig Sport und Bewegung

Das beste Rezept für eine Last-Minute-Bikinifigur ist eine gesunde und ausgewogene Ernährung in Kombination mit regelmäßigem Ausdauer- und Krafttraining. Drei oder vier Sporteinheiten die Woche sind optimal. Doch bevor es den Fettpolstern an den Kragen geht, heißt es erstmal aufwärmen - am besten durch leichtes Joggen, Schwimmen oder Radfahren. Danach sind die Muskeln bereit für das gezielte Training.