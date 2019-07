Ernährung für eine schöne Haut Anti-Aging-Food: Diese Lebensmittel halten jung

Karotten

Karotten verdanken ihre Farbe einem Antioxidans namens Beta-Carotin, das in Verbindung mit Fett zu Vitamin A umgewandelt wird. Dieses wiederum fördert die Elastizität der Haut und verleiht ihr so ein jugendliches Aussehen. Unser Tipp: Karotten immer in Kombination mit einem kaltgepressten Öl zu sich nehmen, so können sie ihre Wirkung voll entfalten.