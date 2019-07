Ernährung an heißen Tagen Sattmacher im Sommer, die jeder kennen sollte

Ob als Nachtisch, Zwischenmahlzeit oder als Salat mit Feta und Minze: Wassermelonen sind der perfekte Sattmacher im Sommer. Aufgrund ihres hohen Wassergehalts wirkt die basische Frucht zudem entschlackend und erfrischt uns an heißen Tagen. Darüber hinaus sind Wassermelonen sehr ballaststoffreich und kurbeln die Verdauung an. Also ran an den schmackhaften Schlankmacher, der glücklicherweise von Mai bis September Saison hat!