Ermutigende Nachricht Tochter von Paul Walker postet emotionales Video von ihrem Vater

"Es fühlte sich richtig an"

In dem Instagram-Video erschreckt Meadow ihren Vater, als der eine Tür öffnen will. Paul fällt dann vor lauter Lachen zurück aufs Bett. "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag", sagt Meadow. "Du hast mich zu Tode erschreckt", lacht Paul, bevor er Meadow in den Arm nimmt. "Was machst du denn da? Das gibt's doch nicht." Zu der erbauenden Video-Nachricht fand Meadow noch berührende Zeilen über ihren Dad: "Ich hätte nie gedacht, dass ich das einmal teilen würde. Aber es fühlte sich richtig an. Sei artig. Ich liebe dich. Pass auf dich auf. xx."