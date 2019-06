Im Zuge der Ermittlungen zudem rund 380 festgestellte Ecstasy-Tabletten hätten sich als Fake-Tabletten erwiesen, so die Polizei.

Die Münchner Polizei zog zu dem Ermittlungserfolg am Freitag Bilanz: "Den Tatverdächtigen wird daher ein gemeinschaftlicher unerlaubter Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge vorgeworfen.

Insgesamt hätten sich die fünf Tatverdächtigen - nach den aktuellen Ermittlungserkenntnissen - alleine in den letzten Monaten vor ihrer Festnahme mit rund 300 Kilogramm Betäubungsmittel (vorwiegend Haschisch) Handel betrieben, so die Polizei. Es handelt sich um laufende Ermittlungsverfahren, so eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft.

Handel des Netzwerks bezog sich nur auf München und in einem Fall aufs Umland

Mit Ausnahme zweier minderjähriger Tatverdächtiger wurde gegen alle mutmaßlichen Gruppenmitglieder ein Haftbefehl erlassen. Sie befinden sich seitdem in Untersuchungshaft.

Der Handel des Netzwerks habe sich den Ermittlern zufolge nur auf München und in einem Fall auf das Umland konzentriert, in andere Bundesländer sei kein Haschisch verkauft worden. Durch die Festnahmen sei die Versorgung aus Berlin mit Haschisch-Platten in München ausgetrocknet worden, so die Polizei.