Streit an Bushaltestelle: Das ist passiert

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, schlug der 41-Jährige den 40-Jährigen bei dem Vorfall am Montag nieder und trat ihn massiv mit dem Fuß gegen den Kopf, während der 40-Jährige am Boden lag. Der 40-Jährige wurde "hierbei" ohnmächtig, berichtete die Polizei, die wegen versuchter Tötung in dem Fall ermittelt. Der Mann sei bei dem Vorfall schwer verletzt worden.