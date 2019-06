Ermittlungen nach Polizistenmord "Tatort: Kaputt": So wird der neue Krimi aus Köln

Die alteingesessenen "Tatort"-Ermittler Ballauf und Schenk aus Köln gehen am Sonntagabend um 20:15 Uhr im Ersten mal wieder auf Verbrecherjagd. Dieses Mal müssen sie den Mord an einem Kollegen aufdecken. Doch der Sumpf, in dem sich die Kommissare wenig später wiederfinden, ist wesentlich tiefer, als man gedacht hatte...