Ermittlungen des Staatsschutzes laufen Nach Attacke auf Team der "heute-show" sechs Personen in Haft

Am Freitagnachmittag wurde in Berlin ein ZDF-Team der "heute-show" von unbekannten Tätern attackiert. Bis zu 20 vermummte Personen sollen die Gruppe rund um Comedian Abdelkarim Zemhoute (38) attackiert und zusammengeschlagen haben. Bei der Attacke wurden fünf Menschen verletzt, vier von ihnen mussten ins Krankenhaus. Berlins Polizeipräsidentin Barbara Slowik (54) sprach im "RBB Inforadio" von einem "feigen Angriff". Sechs der mutmaßlichen Täter wurden von der Polizei gefasst, sie sitzen in Untersuchungshaft. Inzwischen habe der Staatsschutz die Ermittlungen übernommen.