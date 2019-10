Der Mann hatte die beiden Frauen zunächst als vermisst gemeldet, verstrickte sich dann aber zunehmend in Widersprüche. Seinen Angaben zufolge sollen Maria G. und ihre 16-jährige Tochter am 13. Juli ihre Wohnung in München verlassen haben, um ins Einkaufzentrum PEP zu gehen. Seitdem wurden sie nicht mehr gesehen.