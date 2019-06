Im Vorbeigehen soll der 23-Jährige der 20-Jährigen mit einer Hand an die Brust gefasst haben, so der Vorwurf. Die 28-Jährige habe den 23-Jährigen daraufhin zur Rede gestellt, teilt die Polizei am Donnerstag weiter mit, und sei danach "unvermittelt" von ihm mit der Faust und dann mit einer Bierflasche ins Gesicht geschlagen worden.