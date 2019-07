Sprecher Marcus da Gloria Martins teilte mit, dass der zweite Mann von Maria Gertsuski, ein 44-jähriger Angestellter in einem Logistikunternehmen, am Sonntag wegen des Verdachts des Totschlags in Tatmehrheit mit Mord in einer Münchner Wohnung festgenommen wurde. Bei ihm handelt es sich um den Stiefvater von Tatiana.