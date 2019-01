Mit welcher (kriminellen) Energie die Betrüger in den türkischen Call-Centern bei der "Falschen-Polizisten-Masche" vorgehen, schildert am Montag einer der Ermittler äußerst eindringlich. Wenn die "Keiler" ein Opfer mit ihren erfundenen Geschichten von marodierenden Einbrechern am Haken haben, versuchen sie, diese am Telefon zu halten, erklärt der 41-jährige Polizist.