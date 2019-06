Ermittler-Duo König und Bukow Rostocker "Polizeiruf 110": Filmpreis für "eines der stärksten Teams"

Die "Roland"-Preisverleihung findet am 21. September im Rahmen des Krimifestivals Tatort Eifel statt. Die Auszeichnung wird alle zwei Jahre an Persönlichkeiten und Produktionen verliehen, "die dem Genre Kriminalfilm in inhaltlicher oder filmästhetischer Weise wesentliche neue Impulse geben beziehungsweise gegeben haben". So konnten sich in der Vergangenheit unter anderem schon Schauspielstars wie Götz George (1938-2016) und Senta Berger (78) über den Preis freuen.