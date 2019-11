Frank Fleschenberg: Sterbehilfe in der Schweiz als Lösung

Die Beerdigung ist in Planung und auch davon, wie er aus dem Leben scheiden möchte, hat Frank Fleschenberg eine genaue Idee. "Ich möchte meinem Umfeld so wenig wie möglich zur Last fallen. Deshalb habe ich eine Patientenverfügung und den festen Vorsatz, meinem Leben in der Schweiz selbstbestimmt ein Ende zu setzen, wenn der Zeitpunkt gekommen ist", erzählt Fleschenberg der "Bunte".