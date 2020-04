Ashton Kutcher (42, "The Ranch") und Mila Kunis (36, "Bad Spies") sind in Zeiten der Corona-Krise aktiv geworden. Auch sie wollen Wohltätigkeitsorganisationen finanziell unterstützen, gleichzeitig aber auch Freude unter die Menschen in der Selbstisolation bringen. Ihre Idee: der "Quarantäne-Wein", dessen Erlös zu hundert Prozent an vier ausgewählte Stiftungen in den USA geht.