Geplante Neuordnung der Besuchsgebühren

"Diese geplante Neuordnung der Besuchsgebühren betrifft rund 29.400 Kindergartenkinder in München", teilte die Stadt dazu am Freitag mit. "Davon besuchen rund 15.800 Kinder städtische Einrichtungen und 13.600 Kinder Einrichtungen freigemeinnütziger und sonstiger Träger, die an der Münchner Förderformel teilnehmen." Diese Plätze befänden sich in insgesamt 560 Einrichtungen und umfassen rund 75 Prozent aller Kindergartenplätze in München.