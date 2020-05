Wer ist zuständig für das Autokino auf der Theresienwiese?

Doch auch dieses Mal scheint man bei der Stadt Bedenken zu haben. Das zuständige Referat für Arbeit und Wirtschaft (RAW) teilt auf Anfrage mit, über ein Autokino auf der Theresienwiese müsse der Bezirksausschuss (BA) 2 sowie der Stadtrat entscheiden. Erst dann könne ein Vergabeverfahren eingeleitet werden – was in Folge "einige Wochen dauern kann". Der BA tage aber erst Ende Mai wieder, vorher sei also gar keine Entscheidung zu erwarten.