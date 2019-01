Läuft ein Spieler mit dem Ball in der Hand über die Goal Line in die End Zone oder fängt ein Spieler einen geworfenen Pass in der dieser, hat die Mannschaft einen Touchdown erzielt, der insgesamt sechs Punkte einbringt. Danach folgt im Normalfall der "Point after Touchdown" (PAT) von der 15-Yard-Linie – dabei versucht der Kicker des Teams den Ball mit dem Fuß durch die "Stimmgabel" zu schießen, die sich in der End Zone befindet. Wird der Ball durch das Tor geschossen, gibt es noch einen weiteren Punkt, verfehlt der Kicker das Tor oder wird der Schuss von der Defense geblockt, bleibt es bei den sechs Punkten für den zuvor erzielten Touchdown. In einigen Fällen versucht die Offense auch zwei Punkte nach dem Touchdown zu erzielen, die sogenannte "Two Point Conversion" – in diesem Fall wird ein normaler Spielzug von der 3-Yard-Linie gestartet. Gelangt die Offense mit dem Ball wieder in die End Zone, bekommt die Mannschaft zwei Punkte.