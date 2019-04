Jodls Leichnam liegt nicht in dem Grab, Asche ist verstreut

Obwohl der Name, sein militärischer Dienstrang, sowie Geburts- und Todesdatum des obersten Militärstrategen Hitlers auf dem mannshohen Grabstein prangen, ist er hier neben seinen beiden Ehefrauen gar nicht beerdigt. Jodl gehörte zu jenen Nazi-Hauptkriegsverbrechern, die in den Nürnberger Prozessen zum Tode verurteilt und hingerichtet wurden. Die Asche des "Kriegsfürsten" wurde in einem Nebenarm der Isar verstreut.