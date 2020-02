Erinnerungsfoto auf Instagram "Es war einmal": So verbringt Danni Büchner den Valentinstag

Am 14. Februar wird weltweit der Valentinstag, der Tag der Liebe, gefeiert. Für Witwe Danni Büchner (42) sei es "ein Tag wie jeder andere", wie sie auf ihrem offiziellen Instagram-Account erklärt. Die diesjährige Dschungelcamperin hat ein altes Foto mit ihrem verstorbenen Ehemann Jens Büchner (1969-2018) veröffentlicht. Auf dem Bild strahlt sie in die Kamera, während ihr Mann sie liebevoll anblickt. "Es war einmal und wird nicht mehr", schreibt sie mit einem traurigen Emoji dazu und teilt in weiteren Hashtags mit: "für immer im Herzen" und "vermisse dich so".