Heute begreife ich allerdings die erwachsenen Zuschauer nicht, wie sie damals so erstaunt sein konnten. Die ganze Sache war nämlich mehr als einfach. An einem ungefähr 100 Meter langen Strick (es kann etwas Kupferdraht dabei gewesen sein) waren an beiden Enden so eine Art Konservendosen befestigt. Nun schrie der eine aus Leibeskräften in seine Büchse. Dass der Andere (auch ohne Strick) in 100 Metern Entfernung, in dieser vollkommen verkehrslosen Straße verstand, war wirklich kein Wunder."