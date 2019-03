München - Rund um den TSV 1860 wird es mal wieder politisch: Der Wahlkampf um das Präsidentenamt ist eingeleitet. Und Oberlöwe Robert Reisinger will sparen. Im großen Stil. "Jeder, der Sechzig im Herzen hat, will wieder ein Derby gegen die Original-Bayern haben", meinte nun Athanasios "Saki" Stimoniaris in der "SZ" – und ergänzt: „Ich sage, es gibt Wege!“ Was der Herausforderer vorhat, analysiert die AZ: